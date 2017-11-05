Молодые волонтеры Тюменского района встретились на интеллектуальном форуме

Около 150 молодых людей приняли участие в форуме "Интеллект! Творчество! Инициатива!", который состоялся в Тюменском районе. Для участников выступили лидеры волонтерского движения региона, прошли увлекательные мастер-классы.

На территории муниципалитета действует 240 молодежных объединений, в которых социально значимой деятельностью охвачено около 8 тысяч человек. Только за последний год эта цифра увеличилась почти на 700 человек.

В этом году к традиционным формам работы с волонтерами в районе прибавились новые: появились волонтеры-медики. "Столичный" активно подключился и к Российскому движению школьников, в проекте задействовано уже 14 школ, пишет "Комсoмольская правда – Тюмень".

Молодые активисты из молодежных объединений района стали героями областных событий и новостей. Сразу два представителя Столичного приняли участие в парадах Победы в Москве и Севастополе, а муниципальный штаб "Волонтеров Победы" из Тюменского района в числе других представителей Тюменской области вошел в лонг-лист конкурса "Доброволец России".