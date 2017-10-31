В Тюмени запустили региональную школьную медиасеть Российского движения школьников

В Тюменском филиале АНО ОДООЦ "Ребячья республика" состоялся Региональный слет лидеров Российского движения школьников и Всероссийского военно-патриотического движения "ЮнАрмия", сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

В слете приняли участие 350 человек, в их числе школьники-председатели и педагоги-кураторы Российского движения школьников в школах, а также кураторы движения из 26 муниципальных образований Тюменской области.

В рамках образовательной программы участники слёта посетили мастер-классы от экспертов и познакомились со всеми направлениями Российского движения школьников и деятельностью "ЮнАрмии". Также в ходе мероприятия состоялся круглый стол, посвященный развитию движения в регионе, где муниципальные кураторы смогли задать интересующие их вопросы по созданию муниципальных штабов.

Во время слёта прошла Всероссийская "Классная встреча" лидеров Российского движения школьников с участницей самой титулованной тюменской команды КВН "СОЮЗ" Еленой Гущиной. Участники встречи задали множество вопросов, а ответы на них получали в непринужденной форме и с юмором.

Специальными гостями мероприятия выступили член координационного совета Российского движения школьников, доктор педагогических наук Ирина Фришман и начальник отдела регионального взаимодействия Российского детско-юношеского центра Мария Коваль. Гости поделились с участниками слёта педагогическими технологиями в деятельности детской общественной организации и презентовали педагогам актуальные направления деятельности Движения.

"Именно на этой смене кураторы муниципальных штабов стали сплоченной командой, а все участники слёта одной большой семьей, объединяющей муниципальные образования юга Тюменской области. На смене мы получили необходимую информацию, навыки и умения для дальнейшей работы, море положительных эмоций, новые знакомства, а главное заряд энергии!", - поделилась Елена Селиванова из Ишима.

Итогом мероприятия стал запуск региональной Тюменской школьной медиасети Российского движения школьников и награждение самых активных участников. Финальной яркой точкой стал танцевальный флэшмоб участников, посвященный Дню рождения "Российского движения школьников".

Напомним, к деятельности Движения в 2017 - 2018 учебном году присоединились более 120 школ региона. Накануне текущего учебного года начался процесс создания муниципальных штабов Российского движения школьников, призванных курировать работу на местах.