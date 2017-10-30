Юные танцоры "Прибоя" завоевали награды на соревнованиях в Заводоуковске

Спортсмены ТСК "Прибой" 28 октября приняли участие в официальных соревнованиях муниципального образования по танцевальному спорту "Кубок главы Заводоуковского городского округа" и завоевали многочисленные награды.

В кубковых соревнованиях Александр Наливайко и Елена Сыкарева в двух категориях Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) и Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) заняли вторые места.

Александр Неподпоясов и Юлия Алексеева стали финалистами в категориях Дети 08 и мл., 3 танца (W, S, Cha) (H класс) и Дети-1, 4 танца (W, Q, S, Cha) (H класс), заняв пятое и седьмое места соответственно.

В категории Дети 11 и мл., Полька, Вару-вару (H класс) второе место у Амелии Шохиной и Алины Решетниковой, третье место у Романа Золотых и Софии Передери, шестое место у Елизаветы Чуклиной и Виктории Урих.

В категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) четвертое место у Семена Кравчука и Дарьи Харитоновой, пятое - у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач.

В массовом спорте в категории Дети 12 и мл., Полька, Вару-вару (H класс) золотые медали завоевали Роман Золотых и София Передеря, серебряные медали - Елизавета Чуклина и Виктория Урих.

В категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) золотые медали у Семена Кравчука и Дарьи Харитоновой, серебряные медали у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач, бронзовые медали у Данила Новикова и Полины Васюк, Максима Чернова и Софии Хмелевой.

В категории Дети 10 и мл., Полька, Вару-вару (H класс) CMM золотых медалей удостоены Амелия Шохина и Алина Решетникова.

В категории Дети 09 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) COLO "золото" заслужили Дарина Зарипова и Злата Лопарева.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.