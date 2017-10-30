Погода в Тюмени: +4 и дожди

По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени ожидаются осадки в виде дождя. Сегодня, как и во вторник, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.
В среду столбик термометра поднимется до плюс 4, утром возможен дождь, в течение дня осадков не ожидается. В четверг – ясно, до 3 градусов тепла.
В пятницу температура не поднимется выше нуля градусов. В выходные прогнозируют до плюс 4 градусов, пройдет снег с дождем.
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