Погода в Тюмени: +4 и дожди

По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени ожидаются осадки в виде дождя. Сегодня, как и во вторник, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.

В среду столбик термометра поднимется до плюс 4, утром возможен дождь, в течение дня осадков не ожидается. В четверг – ясно, до 3 градусов тепла.

В пятницу температура не поднимется выше нуля градусов. В выходные прогнозируют до плюс 4 градусов, пройдет снег с дождем.