Погода в Тюмени: +4 и дожди

10:13 30 октября 2017
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По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени ожидаются осадки в виде дождя. Сегодня, как и во вторник, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.

В среду столбик термометра поднимется до плюс 4, утром возможен дождь, в течение дня осадков не ожидается. В четверг – ясно, до 3 градусов тепла.

В пятницу температура не поднимется выше нуля градусов. В выходные прогнозируют до плюс 4 градусов, пройдет снег с дождем.

Теги: прогноз погоды
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