Генконсул Чехии посетил Тюменский драмтеатр

Генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и консул по торгово-экономическим вопросам Лубош Лаштувка прибыли с визитом в Тюменскую область 25 октября.

В рамках визита консул встретился с директором департамента культуры Тюменской области Виктором Новакаускасом и генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения Юлией Шакурской. Встреча началась с экскурсии по Тюменскому драматическому театру, которую провел директор Сергей Осинцев.

"У нас самое большое здание драматического театра в России. Оно построено за год и восемь месяцев. Труппа Тюменского драматического театра состоит из 42 человек, это только актеры, а, в целом, обслуживают театр около 150 человек. В среднем на одного актера - 3 человека обслуживающего персонала. У нас свои цеха, производство, мастерские, которые изготавливают декорации, шьют костюмы. Театру - 160 лет. То есть, в следующем году мы отмечаем юбилей. Это большое действо состоится 27 марта в международный День театра", - рассказал директор драмтеатра.

Йозеф Маршичек отметил самодостаточность российских городов в развитии культуры и поделился своими впечатлениями от увиденного.

"Хорошо, что всегда есть публика, которая живет богатой культурной жизнью. Мы приехали сюда с миссией культурного сотрудничества. Так, например, в Екатеринбурге прошел поэтический вечер, посвященный Марине Цветаевой, тому периоду ее творчества, который она провела в Праге. У вас в гостях мы смотрим, что еще мы можем интересного к вам привезти от нас. 2018-й год для нас важен, потому что мы отмечаем 100-летие со дня создания независимой Чехословакии. В декабре планируется ряд культурных мероприятий на тюменских площадках", - отметил он.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.