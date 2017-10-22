Тюменские экологи рекомендуют убирать опавшую листву по весне

10:21 22 октября 2017
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www.milan-band.ru
| Фото: www.milan-band.ru

Тюменские эко-активисты "Зеленый хоровод" разработали инструкцию о том, как правильно убирать опавшие листья. Так, листву стоит оставлять на зиму, чтобы питательные вещества ушли в землю с талым снегом, подпитывая корни деревьев.

Активисты призывают тюменцев не собирать листья в пластиковые мешки, ведь сгребание листвы приводит к вымерзанию корней у кустов и деревьев, а кислая почва лишается питания. Снижается разнообразие полезных и редких насекомых.

"Вы только осознайте масштаб человеческой глупости: собирать опавшие с листья в полиэтиленовые пакеты, которые разлагаются до 500 лет, и увозить собранное на полигон для твердых бытовых отходов!" – возмущаются представители "Зеленого хоровода".

По этой же причине улетают и погибают певчие птицы, питающиеся насекомыми - они лишаются кормовой базы. В дальнейшем неконтролируемое размножение вредителей происходит, в том числе, из-за отсутствия птиц, пишет "Вслух.ру".

Убирать листву на земле можно только весной, уверены авторы листовки. Всем неравнодушным экологи предлагают пообщаться с дворниками и предложить им сгребать листву хотя бы под корни и кроны деревьев.

Теги: осень , экология , уборка
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