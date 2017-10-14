Тюменским предприятиям вручат саженцы за макулатуру

В Тюмени завершилась экологическая акция по обмену макулатуры на саженцы. Организаторы подводят итоги и готовятся наградить участников, среди которых были тюменские предприятия, обещанными призами в виде елочек.

В ближайшее время будет известно, сколько макулатуры и другого вторсырья сдали тюменские организации, ответственно относящиеся к сохранению экологии. Партнер акции, проект "Городская ЭКОбомба" предоставил для награды дополнительные саженцы. Благодаря этому даже те участники, кто сдал совсем немного макулатуры, смогут посадить свое дерево. Рекомендации по посадке и уходу будут предоставлены участникам электронной почтой.