Тюменская область в лидерах по лечению рака молочной железы

Тюменская область — один из лидирующих субъектов РФ по организации помощи больным раком молочной железы. Почти треть случаев диагностируется на первой стадии, а вместе 1 и 2 стадии — порядка 70%.

Об этом на прошедшем в Тюмени заседании круглого стола по совершенствованию помощи больным раком молочной железы сообщил исполнительный директор Ассоциации онкологов России Александр Петровский.

По информации пресс-службы губернатора, поручение президента РФ - достичь снижения показателя онкологической смертности в целом до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2025 году – в регионе уже перевыполнено. Медицинская статистика свидетельствует о том, что в области этот показатель составляет 137,2 случая на 100 тысяч человек.

Представители тюменского "Медицинского города" рассказали о своих результатах работы и обозначили проблемы. Сегодня в поликлинике "Медгорода" работает три кабинета для приема маммологических пациентов и диагностики рака молочной железы. Стационар рассчитан на 54 койки, в отделении работает девять врачей, трое из которых дополнительно получили сертификаты по пластической хирургии.

Опираясь на европейские и российские стандарты, здесь внимательно изучают семейный анамнез, если нужно, собирают консилиум для определения тактики лечения.