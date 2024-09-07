В Исетском районе появилась возможность диагностировать рак

В рентгенологическом отделении исетской областной больницы №13 работает новый современный цифровой маммограф, который помогает качественно и быстро исследовать молочные железы.

Маммограф был приобретен благодаря реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в число приоритетов национального проекта "Здравоохранение".

По словам главного врача Исетской областной больницы Сергея Катаргина, маммографическое исследование проходят пациенты в рамках диспансеризации в профилактических целях, а также по назначению врача при подозрении на новообразование молочных желез.

"Цифровой маммограф помогает врачам увидеть предраковые состояния молочных желез и злокачественные новообразования в самом начале, когда лечение этих процессов особенно эффективно", — отметил главврач.

Кабинет маммографии в Исетской больнице работает ежедневно.

В среднем за день исследования проходят до 17 человек. За два месяца работы были обследованы 215 пациентов, сообщает Евдокия Куклина, пресс-секретарь ОБ №13 (с. Исетское).