В Исетском районе появилась возможность диагностировать рак

12:28 07 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В рентгенологическом отделении исетской областной больницы №13 работает новый современный цифровой маммограф, который помогает качественно и быстро исследовать молочные железы.

Маммограф был приобретен благодаря реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в число приоритетов национального проекта "Здравоохранение".

По словам главного врача Исетской областной больницы Сергея Катаргина, маммографическое исследование проходят пациенты в рамках диспансеризации в профилактических целях, а также по назначению врача при подозрении на новообразование молочных желез.

"Цифровой маммограф помогает врачам увидеть предраковые состояния молочных желез и злокачественные новообразования в самом начале, когда лечение этих процессов особенно эффективно", — отметил главврач.
Кабинет маммографии в Исетской больнице работает ежедневно.
В среднем за день исследования проходят до 17 человек. За два месяца работы были обследованы 215 пациентов, сообщает Евдокия Куклина, пресс-секретарь ОБ №13 (с. Исетское).

Теги: Исетский район , онкология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024