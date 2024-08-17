Редкую форму рака обнаружила тюменский эндокринолог

Врач-эндокринолог тюменского Медицинского консультационно-диагностического центра выявила у пациента крайне злокачественную и редкую форму рака щитовидной железы. Медуллярный рак щитовидной железы обнаружить на ранней стадии достаточно сложно, поскольку выраженных симптомов оно может и не давать

На прием к врачу-эндокринологу Наталье Поповой 65-летний мужчина попал по направлению из своей поликлиники. Он жаловался на кашель, который беспокоил его в течение нескольких месяцев. Выяснилось, что пациент наблюдался у эндокринолога и результаты УЗИ показали в щитовидной железе узел размером около 1 сантиметра.

Оценив наличие подозрительных признаков (неровный контур и увеличенные лимфоузлы на шее), Наталья Попова назначила пациенту дополнительные обследования - анализ крови на кальцитонин и пункцию узла щитовидной железы.Результаты анализа крови показали превышение нормы уровня кальцитонина (гормона щитовидной железы) в пять раз. Дальнейшие исследования подтвердили опасение врача.

Пациенту была проведена операция по удалению щитовидной железы и части лимфоузлов шеи. На сегодняшний день мужчина регулярно наблюдается у врача-эндокринолога и врача-онколога, а каких-либо жалоб на самочувствие не отмечает, сообщает Александра Пахомова, пресс-секретарь МКДЦ (г.Тюмень).