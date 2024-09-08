Практически все случаи рака кожи у тюменцев были выявлены на ранней стадии

По данным ВОЗ, рак кожи является наиболее распространенным видом рака в мире. В 2020 году было зарегистрировано более 1,5 миллиона новых случаев заболевания. Из них около 324 000 случаев составила меланома, которая считается наиболее агрессивной формой рака кожи. В Тюменской области за первое полугодие 2024 года было выявлено более 600 случаев онкологических заболеваний кожи. Большинство из них были выявлены на первой стадии, сообщает АиФ-Тюмень.

Валерия Игоревна Павлова, главный онколог департамента здравоохранения Тюменской области: "профилактика онкологических заболеваний кожи заключается в своевременном профилактическом визите к дерматологу. Чем раньше выявлено заболевание, тем более благоприятный прогноз заболевания. Мы рекомендуем проходить осмотр кожных покровов один раз в год. Сделать это можно, пройдя осмотр в Кабинете раннего выявления заболеваний в своей территориальной поликлинике. Особенно важен ежегодный профилактический осмотр для людей, имеющих факторы риска развития рака кожи. Повышенному риску развития рака кожи подвержены, например, люди, занятия которых связаны с длительным пребыванием на открытом солнце, например строители, работники сельского хозяйства, озеленители. Это и контакт с определенными химическими веществами, ослабленный иммунитет, ранее проведенная лучевая терапия и конечно, наследственный фактор. Большинство типов рака кожи не обусловлены наличием какого-либо патологического гена, который может передаваться по наследству. Однако у членов одной семей часто оказывается одинаковым тип кожи, что может увеличивать риск развития у них онкологических заболеваний кожи".