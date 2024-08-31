Более тысячи онкозаболеваний вывили у тюменцев за полгода

За полгода 2024 года благодаря скринингу онкологических заболеваний в Тюменской области было выявлено более 1000 случаев рака.

Скрининг позволяет врачам диагностировать рак на ранних стадиях, когда большинство видов онкозаболеваний поддаются полноценному лечению. В Тюменской области проводится широкий спектр скрининговых исследований: компьютерная томография легких, маммография, тест ПСА, ультразвуковые исследования органов малого таза, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и т.д.

Ежегодное прохождение таких исследований крайне важно. Во-первых, ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Во-вторых, некоторые формы онкологических заболеваний могут развиваться достаточно быстро, и упущенное время может привести к серьезным последствиям.

Как отмечают специалисты МКМЦ "Медицинский город" в 2024 году прохождение онкологических скринингов позволило выявить и более 7000 предраковых состояний, что даёт возможность врачам вмешаться до того, как болезнь перейдет в более агрессивную форму.

Некоторые группы людей могут в зоне риска развития рака из-за наследственности или других факторов. Для них регулярные обследования становятся особенно актуальными. В конечном счете, осознанный подход к скринингу и профилактике рака помогает сохранить здоровье и жизнь.