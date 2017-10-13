Тюменскую фирму оштрафовали за лесные свалки и подтекающую нефть

Штраф почти в полмиллиона рублей предстоит уплатить ООО "ПИТ "СИБИНТЭК" за нарушения природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности.

Природоохранная прокуратура обнаружила, что участок лесного фонда в Демьянском лесничестве, который использовал "СИБИНТЭК", был захламлен бытовыми и промышленными отходами, а другой участок — лесосечными отходами.

Также было установлено, что вентиль манометра на трубопроводе замерной установки на одном из месторождений в пределах лицензионного участка имел течь. На заглушке установки были подтеки нефти.

За это и ряд других нарушений в отношении предприятия и его руководства было возбуждено десять административных дел. В итоге "СИБИНТЭК" оштрафовали на 470 тысяч рублей.

Сейчас лесные участки очищены от отходов, оборудование скважин и трубопроводов привели в порядок, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.