Озеро Алебашево расчистят

О реализации государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды" рассказали на заседании президиума регионального правительства.

В рамках программы за три года были разработаны проекты ликвидации загрязнений на четырех озерах в Бердюжском, Тюменском и Ялуторовском районах. В последнем один водоем уже расчищен — это озеро Сингуль. По замечанию директора регионального департамента недропользования Жанны Злобиной, готов проект расчистки озера Алебашево. "Получено положительное заключение экспертизы. Реализация проекта согласована на 2017–2020 годы за счет федеральных средств", — приводят слова Злобиной в пресс-службе губернатора области.

Всего на выполнение природоохранных мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 262,7 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2016-м. Большая часть средств выделена из регионального бюджета. Помимо расчистки водоемов, программа предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок, ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений, оценку состояния минерально-сырьевой базы.

Фото: wikimapia.org