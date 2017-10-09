Спектакль Хабенского и Башмета прошел в Тюмени с аншлагом

Грандиозным открытием фестиваля "Алябьевская осень" в пятницу, 6 октября, на сцене Тюменской филармонии стал спектакль "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским и Юрием Башметом.

История Летчика и Принца в версии режиссера Виктора Крамера — вольная фантазия на темы Экзюпери. Летчик, потерпевший аварию в пустыне, на самом деле умирает от жажды. В бреду он видит Маленького принца и ведет с ним философские беседы об одиночестве, красоте и дружбе.

"Потрясающая игра Хабенского, красивая музыка оркестра под управлением Башмета, декорации, свет – мне понравилось абсолютно все, - поделилась впечатлениями тюменка Маргарита Морозова. – Смотрела на одном дыхании".

Спектакль не попадает ни под одно определение жанра. Это и драма, и концерт, и перфоманс одновременно. Сами артисты называют его музыкальной фантазией.

"Это новый жанр, живое общение со зрителем, - отметил Константин Хабенский. – Сегодня мы играли в потрясающем зале. Публика нас приняла очень тепло. По задумке сценария я должен был выбрать одного зрителя и играть с ним, так как зал был немного другого плана, чем обычно, я принял решение посадить его прямо на сцену, чтобы другим зрителям было видно. Это абсолютно не знакомый мне человек. Получилась некая импровизация сегодня".

"Я очень люблю фильмы и спектакли "одного актера", а посмотреть, как играет один Хабенский просто истинное удовольствие, - рассказала Ольга Белова. – В таких спектаклях актер полностью раскрывается в разных образах, его мимика, жесты, переживания на сцене просто потрясают. Я очень рада что пришла сегодня. Поздравляю филармонию с великолепным открытием фестиваля!".