Мам в декрете приглашают в книжный клуб

Книжный клуб для мам открылся в областной столице. Любая мама может попасть в гостеприимное сообщество, чтобы по выходным в уютной атмосфере за чашечкой чая или кофе открыть для себя хорошие книги и обсудить прочитанное, пишет "Мегатюмень".

Встречи Книжного клуба — уникальная возможность обсудить самую актуальную, важную полезную теоретическую информацию, которая представлена в многочисленной литературе, и применить ее на практике.

Мамы уже обсудили самое популярное руководство для родителей, написанное А. Фабером и Э. Мазлиш "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили". Участницы на практике познакомились с техникой принятия чувств ребенка, попытались представить какие чувства и эмоции возникают у детей, когда мы используем широко распространенные методы воспитания и познакомились с 5 навыками, которые действительно помогают правильно доносить наши чувства и мысли до собственного ребенка.

Книжный клуб работает каждое воскресенье. Время и место можно уточнить по телефону 68-41-22 (Отдел по работе с молодой семьей Центра "Дзержинец").