В Тюмени пройдет акция в память о жертвах политических репрессий

30 октября в Тюмени состоится акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

В 11 часов у памятного знака, установленного около дома № 18 на улице Семакова, во дворе бывшего здания НКВД, ставшем местом массовых расстрелов, состоится митинг, панихида, возложение цветов и минута молчания.

В 11.30 его участники на трех автобусах отправятся возложить венки и почтить память погибших минутой молчания к памятным знакам, установленным на улице Полевой, 109, на улице Мельникайте с восточной стороны Текутьевского кладбища и в Березовой роще. В 12.30 автобусы вернутся к зданию на Семакова, 18, сообщили в комитете по межнациональным отношениям администрации Тюмени.

С 12 по 29 октября в музейной комнате городской общественной организации жертв политических репрессий (Республики, 39) будет работать выставка с архивными документами, автобиографическими материалами и фотографиями.