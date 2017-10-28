Митинг в память о жертвах политических репрессий пройдет в Тюмени

12:24 28 октября 2017
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www.n71.ru

В День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, в Тюмени пройдут  митинг, панихиды и церемония возложения цветов к памятному знаку по улице Семакова, 18 – во дворе бывшего здания НКВД, на месте массовых расстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Затем митинг переместится к памятным знакам на улицу Полевой, 109; Николая Федорова, к Березовой роще в 5 микрорайон, на улице Мельникайте, к восточной стороне Текутьевского кладбища.

Подобные акции пройдут во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Помимо этого, будут организованы тематические вечера, концертные программы, памятные встречи, книжные и фотовыставки, выставки архивных документов. Уроки памяти запланированы и в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Сегодня в Тюменской области живут 7,5 тысячи реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. За счет средств областного бюджета им предоставляется поддержка при оплате жилищно-коммунальных услуг, установке телефона, проезду, лекарственному обеспечению, зубопротезированию. А с 2011 года еще и единовременная выплата (500 рублей) ко Дню памяти жертв политических репрессий из бюджета региона.

Ежегодно к памятной дате в областном центре "Красная гвоздика" организуется бесплатный специализированный заезд для этой категории граждан. В 2017 году он пройдет с 26 октября по 8 ноября, путевки получили 100 человек.  

Теги: митинг , память , политрепрессии
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