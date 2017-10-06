Доставку деталей для мостов России доверили тюменским SIM-картам

МегаФон

В Тюменской области все больше машин подключаются к "мобильному общению". Спрос на SIM-карты для оборудования в этом году вырос на 40%. Под контролем сети работают целые автопарки. Крупнейший в регионе производитель металлоконструкций "Тюменьстальмост" теперь доставляет грузы по России под управлением SIM-карт "МегаФона".

Автомобили тюменского предприятия поставляют крупногабаритные элементы для строительства мостов и зданий по всей стране и в СНГ. SIM-карты "МегаФона", установленные в GPS-датчиках автопарка "Тюменьстальмоста", в режиме онлайн отслеживают время водителя в пути, наличие и продолжительность остановок и даже уровень топлива в машине.

Международный аэропорт "Рощино", легкоатлетический манеж в областной столице, транспортные развязки через Транссиб, на улицах Ставропольская/Мельникайте в Тюмени, автодорога "Салехард-Надым" — все эти объекты построены с применениям металлоконструкций "Тюменьстальмоста". Технологии компании используют также в Сочи, Казани, Волгограде, Москве и в Казахстане.

"Оперативная и, главное, безопасная доставка груза до заказчика – важнейший этап в нашей работе. Одновременно в компании идет несколько крупных проектов, качественно отслеживать которые мы можем благодаря надежному мобильному сигналу: установка SIM-карт в машинах помогает оперативно предотвращать возможные сбои в работе автомобиля даже на расстоянии нескольких тысяч километров, в режиме онлайн следить за отклонениями от маршрута", – рассказал исполнительный директор ООО "Тюменьстальмост" Виталий Андреев.

Надежную сеть оператор предоставляет не только машинам, но и сотрудникам компании. Специалисты "МегаФона" дополнительно организовали фиксированную связь на заводе площадью более 30 000 кв метров в посеке Винзили Тюменского района. Сейчас выйти в интернет на скорости 50 Мбит/сек можно в любой точке на территории предприятия.

"Сегодня каждая шестая SIM-карта в Тюменской области используется именно для передачи данных между машинами. Кроме обеспечения автомобилей SIM-картами, наши корпоративные клиенты также подключают услугу "Контроль автопарка", чтобы организовать комплексное наблюдение за машинами. Такой сервис особенно востребован среди курьерских служб, такси, и ресторанов доставки", – отмечает руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.