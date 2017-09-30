В Тюмени проходят курсы бизнес-планирования

Базовые знания и навыки для реализации бизнес-идей тюменцы получат на двухдневных всероссийских курсах "Ты – предприниматель", которые проходят на базе Тюменского индустриального университета в эти выходные.

"Ты - предприниматель" - это проект федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь", реализуемый при поддержке Министерства экономического развития. Программа создана для вовлечения молодого населения в предпринимательство и рассчитана на молодых и амбициозных людей от 14 до 30 лет, которые хотят открыть свой собственный бизнес.