Тюменцы могут попасть на концерт "Ленинграда" бесплатно

Розыгрыш пригласительного билета на концерт скандальной группы "Ленинград", который состоится в Тюмени 1 ноября, продолжается на странице информационно-развлекательного проекта "Афиша Тюмень" в соцсетях.

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно быть подписчиком группы и сделать репост конкурсной записи. Организаторы определят победителя 30 октября с помощью специального приложения. Счастливчик получит два билета на концерт легендарной группы и сможет разделить свою радость с близким человеком.

В рамках тура "20 лет на радость" музыканты представят вниманию своих фанатов мощное музыкальное шоу. За эти 20 лет "Ленинград" несколько раз изобретал себя заново, меняя певцов, стили, составы, но одно осталось неизменным: это настоящая русская группа, которая с таким тщанием работает на публику в лучшем смысле этого выражения. Новые песни, исполненные лидером группы Сергеем Шнуровым, становятся популярнее старых хитов.

Напомним, концерт состоится на сцене тюменского Дворца спорта 1 ноября, начало в 20:00. Приобрести билеты можно здесь или заказать по телефону 60-80-97.