Участникам "Конструктории" в Тобольске раздадут семена кедра

Экологическая акция "Посади свой кедр" пройдет в Тобольске во время работы семейной игротеки "Конструктория" 30 сентября и 1 октября. Поиграть вместе в конструкторы, собирать самую длинную детскую железную дорогу, а также поучаствовать в акциях дети и взрослые смогут уже в эти выходные.

Акция организована в рамках проекта "Создавая будущее" и направлена на формирование у детей бережного отношения к окружающей среде.

Инициатор акции, депутат облдумы Елена Кашкарова:

"Во-первых, акцией мы вызываем интерес у детей к природе. Во-вторых, посадив семя, а потом ухаживая за растением, ребенок тренирует наблюдательность, учится анализировать и делать выводы. В дальнейшем это увлечение может вылиться в очень интересные эксперименты – посадка лимонов, арбузов, вишни. В-третьих, забота и уход за растением способствует воспитанию бережного отношения ко всему живому, что окружает ребенка, в том числе к людям, к самому себе, учит ответственности за будущее, за чистоту и красоту Земли".

Набор семян и инструкцию по выращиванию смогут получить все участники игротеки "Конструктория" в спорткомплексе "Тобол", с 10:00 до 19:00. Результат будет зависеть от последующего хранения семян, полива и выращивания.

Помимо этого, состоятся и традиционные для "Конструктории" благотворительные акции: детский книжный обменник, где все желающие смогут принести свои старые, не нужные книги и обменять их на другие; а также "Добрая крышечка" - любой участник может принести пластиковые крышки и сдать их в специальный контейнер, далее крышки пойдут на переработку, а вырученные деньги передадут организаторам проекта "Ключ к жизни", который создан с целью помощи детям в лечении тяжелых заболеваний.