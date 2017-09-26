В ДК "Нефтяник" прошел благотворительный концерт в помощь больным детям

Благотворительный концерт "Краски жизни", который организован при поддержке департамента культуры и благотворительного фонда "Поможем детям вместе", прошел на сцене дворца культуры "Нефтяник" 25 сентября.

Фонд осуществляет помощь детям, больным ДЦП и сопровождающими ДЦП заболеваниями, отправляя их на необходимую реабилитацию. Уже более 20 подопечных и большинство из них благодаря помощи не равнодушных людей имеют хорошие результаты.

За три года были достигнуты отличные показатели - кто-то начал ходить, кто-то говорить, а кто-то вставать у опоры. Средства, вырученные от продажи билетов и продажи сувенирной продукции, которая находилась в холле, будут направлены на реабилитацию Кирилла Карагезова.

В этот вечер на сцене ДК "Нефтяник" выступили такие творческие коллективы: команда КВН "Наполеон Динамит", мастерская хореографии Алёны Зыковой "Виктори", цирковая студия "Сказочный мир" (руководитель Светлана Давтян), научное шоу "Открывашки", светодиодное шоу "Show-proiect", мягкий театр "Пижама".

Оргкомитет мероприятия выражаем благодарность всем, кто принял участие в концерте, а также неравнодушным зрителям.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.