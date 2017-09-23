В Тюменском районе прошла череда концертов

Сотрудники Онохинского Дома культуры вспомнили агитконцерты советской поры и взялись за их реанимацию. За один день в Тюменском районе прошло сразу восемь концертов.

Это второй такого рода масштабный проект в "столичном", который проходит в формате "агитпробега". Первый состоялся в День российского флага, когда работники учреждения, входящего в структуру Центра культуры и досуга "Премьера", объехали в один день шесть населенных пунктов. Тогда и пришло понимание, что в селах их ждут и приезду рады. Например, на птицефабрике "Пышминская" концерт посмотрели сразу 100 человек, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

К "гастролям" подготовились заранее: напечатали афиши, развезли их по деревням, написали в социальных сетях. Подготовили певцов, ведущих. При этом позаботились о репертуаре, чтобы он был интересен всем. Поэтические строки классиков, интерактивная часть, тематические концертные номера, которые любят в деревнях. Песни о цветах, золотой осени, мудром возрасте.

Представителей Книги рекордов Гиннеса не вызывали, но могли бы. Концерт протяженностью в четыре часа, пятнадцать минут на переезд из одной деревни в другую, сотни зрителей, живущих в восьми разных населенных пунктах – вот статистика события.