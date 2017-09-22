Тюменский центр "Эндос" внедрил систему непрерывного профобразования

Cистему непрерывного профессионального развития медицинских работников, разработанную департаментом здравоохранения Тюменской области, внедрили в консультативно-диагностическом центре "Эндос". План профессионального развития здесь составляется на каждого специалиста индивидуально.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в обязательные виды обучения входят вебинары, видеоуроки, видеокурсы, доклады, дистанционные и очные циклы повышения квалификации и переподготовки, исследовательские работы, конгрессы, симпозиумы, саммиты, конференции и круглые столы и др.

Врачи и средний медицинский персонал проходит обучение один раз в неделю, младший – раз в месяц.

Один из востребованных видов обучения у сотрудников "Эндоса" - врачебные конференции. За время внедрения системы непрерывного образования их провели уже три раза. Врачи и медицинские сестры углубленно изучили темы: "Организация помощи пациентам с заболеванием эндокринной системы", "Грипп. Профилактика. Лечение", а также "Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и беременность".

Все конференции врачи "Эндоса" готовили своими силами. Также, как и следующую, тема которой уже известна - "Декомпенсированный цирроз печени".

Авторы концепции непрерывного профобразования четко обозначили задачи новой системы. Это, прежде всего, совершенствование профессиональной деятельности работников и улучшение качества медицинской помощи.