Саша Пушкин болтал по телефону на сцене драмтеатра

Разговоры по мобильному, танцы под клубную музыку стали новыми художественными формами, чтобы дать зрителям свежий взгляд на пушкинскую трагедию.
Спектакль "Пушкин, Моцарт и Сальери" в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Романа Габриа представили артисты Тюменского драматического театра на малой сцене.
Спонтанный и яркий, классический и современный, легкий, но серьезный, одним словом, в духе Питера спектакль о судьбе двух друзей показал и драматичную, и комичную жизнь. И даже погода в этот вечер подстроилась под питерский взгляд.
Спектакль поставили за десять репетиций. Дабы ускорить процесс, Роман Габриа сам создал костюмы и декорации. Поработать пришлось и хореографу Николаю Куглянту.
Актеры разговаривали по мобильному, переписывались в месседжерах, играли словами классика на современный манер, словом, балагурили и развлекались, казалось, сами отдыхали душой на сцене.
"Это три доверчивых артиста, которые пошли за фантазией режиссера, за что им большое спасибо. Хотелось классический сюжет показать с разбором сегодняшнего дня. Думаю, зрителю интересно увидеть нового Пушкина. Мы хотели сдуть хрестоматийную пыль и показать произведение в непривычном виде", - прокомментировал постановку Роман Габриа.
Пушкин и впрямь получился другой: юный Саша, творивший наперекор своим злопыхателям. По словам Габриа, он не убрал из оригинального произведения ни строчки, напротив, добавил творения гения. Спектакль понравился зрителям разного возраста. Артистов и режиссера театралы искупали в овациях и восторженных отзывах о постановке.
Напомним, это уже второй спектакль Габриа в репертуаре драмтеатра. 25 сентября театралы смогут еще раз оценить творения питерского режиссера - артисты повторят премьерный спектакль.
Источник: ИА "Тюменская линия"
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