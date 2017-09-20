Саша Пушкин болтал по телефону на сцене драмтеатра

Разговоры по мобильному, танцы под клубную музыку стали новыми художественными формами, чтобы дать зрителям свежий взгляд на пушкинскую трагедию.

Спектакль "Пушкин, Моцарт и Сальери" в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Романа Габриа представили артисты Тюменского драматического театра на малой сцене.

Спонтанный и яркий, классический и современный, легкий, но серьезный, одним словом, в духе Питера спектакль о судьбе двух друзей показал и драматичную, и комичную жизнь. И даже погода в этот вечер подстроилась под питерский взгляд.

Спектакль поставили за десять репетиций. Дабы ускорить процесс, Роман Габриа сам создал костюмы и декорации. Поработать пришлось и хореографу Николаю Куглянту.

Актеры разговаривали по мобильному, переписывались в месседжерах, играли словами классика на современный манер, словом, балагурили и развлекались, казалось, сами отдыхали душой на сцене.

"Это три доверчивых артиста, которые пошли за фантазией режиссера, за что им большое спасибо. Хотелось классический сюжет показать с разбором сегодняшнего дня. Думаю, зрителю интересно увидеть нового Пушкина. Мы хотели сдуть хрестоматийную пыль и показать произведение в непривычном виде", - прокомментировал постановку Роман Габриа.

Пушкин и впрямь получился другой: юный Саша, творивший наперекор своим злопыхателям. По словам Габриа, он не убрал из оригинального произведения ни строчки, напротив, добавил творения гения. Спектакль понравился зрителям разного возраста. Артистов и режиссера театралы искупали в овациях и восторженных отзывах о постановке.

Напомним, это уже второй спектакль Габриа в репертуаре драмтеатра. 25 сентября театралы смогут еще раз оценить творения питерского режиссера - артисты повторят премьерный спектакль.

Источник: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина