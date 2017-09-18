Открытие театрального сезона в Тюменском драмтеатре прошло в итальянском стиле

Настоящим событием для тюменской публики стало открытие 160-го театрального сезона в большом драматическом театре. В фойе звучала итальянская музыка, повсюду слышна была итальянская речь, прекрасная дама предлагала приобрести цветы, уличный художник рисовал портреты гостей. Все это предшествовало премьере спектакля "Мирандолина", которая с успехом прошла в пятницу 15 сентября.

"Мирандолина" - итальянская комедия, очень веселая, надеюсь, что зрителям она понравится, - отметил директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев. – Предстоящий сезон будет интересным, насыщенным. В октябре пройдет спектакль "Господа Головлевы", затем мы перейдем к подготовке новогодней кампании и 20 декабря мы выпустим мюзикл "Снежная королева. В 2018 году Вас тоже ожидает много сюрпризов".

Отметим, что "Мирандолина" - это римейк спектакля, поставленного 23 года назад в 1994 году заслуженным деятелем искусств РСФСР Владимиром Воробьевым. Первая постановка взорвала тюменскую сцену. Тогда прекрасную Мирандолину сыграла Татьяна Пестова, а кавалера ди Рипафратта Владимир Орел, который в этой постановке выступил режиссером.

"Мы возвратились к этой пьесе с новым актерским составом. Наш художник Алексей Паненков нашел сценическое современное решение, а вот постановщик танцев и сцендвижения все тот же – Эдуард Соболь. Изменилось все – сцена стала больше, публика, актеры. Но идея, рисунок и главное вдохновение – это от Владимира Воробьева. И мы надеемся, что спектакль приживется и будет любим зрителем", - рассказал режиссер постановки Владимир Орел.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.