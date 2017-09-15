Тобольский драматический театр едет на гастроли в Тюмень

4 октября на сцене Тюменского большого драматического театра состоится показ спектакля "Сибирский соловей" по пьесе Петра Васильева "А-ля Алябьев", который привезет в Тюмень Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова. Спектакль поставлен при финансовой поддержке политической партии "Единая Россия" и приурочен к 230-летию со дня рождения Александра Алябьева.

Постановочная группа состоит из питерских творцов-единомышленников: режиссёра-постановщика Петра Васильева, художника Алевтины Торик (оба – лауреаты высшей российской национальной театральной премии "Золотая Маска), композитора Николая Морозова, режиссёра по пластике Игоря Григурко.

Спектакль основан на реальных биографических фактах жизни известного композитора Александра Алябьева, который родился в Тобольске и здесь же отбывал ссылку.

"Александр Александрович Алябьев не только писал романсы. Он сотрудничал с императорскими театрами в Москве и Санкт-Петербурге и был соавтором при создании множества водевилей, - отметил режиссёр-постановщик и автор пьесы Пётр Васильев. - Зрители увидят почти водевиль, в котором будут отражены и иные страницы жизни композитора. Алябьев, что малоизвестно – герой Отечественной войны 1812 года, человек великой судьбы. Это обещает быть яркое костюмированное действо - театральное, музыкальное".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.