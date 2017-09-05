В Тобольске восстановили еще один православный храм

Многолетняя и сложная реставрация одного из красивейших православных храмов Тобольска – церкви Захария и Елизаветы завершилась в конце февраля.

У этого памятника культовой архитектуры XVIII века есть еще два названия – храм Воскресения Господня и Воскресенская церковь.

Возведен храм в 1758-1776 годах по проекту из Санкт-Петербурга и является образцом редкого сибирского барокко.

В планировочной структуре нижнего города Захарьевская церковь занимала главенствующее место. Расположенная на Базарной площади, она в композиции с Богородицкой церковью и другими зданиями формировала торгово-административный центр Тобольска. По своему объёмно-планировочному решению и декоративной пластике фасадов церковь не имела и не имеет себе равных в культовых постройках города.

В годы советской власти церковь существенно пострадала: был частично разрушен фасад, утрачено уникальное убранство и церковная утварь, до 1959 года в храме располагался Тобольский горкомхоз.

Завершив реставрацию, специалисты планируют достойное оформление внутреннего интерьера Воскресенской церкви – установка иконостасов, жертвенников, престолов (изначально в храме было шесть престолов). Первая торжественная служба в обновленном храме состоялась в апреле в Пасху Господню. Сегодня церковь открыта для прихожан и туристов, сообщает администрация Тобольска.