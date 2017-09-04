Голландский медиатеоретик Гирт Ловинк прочтет тюменцам лекцию о поведении в соцсетях

В Школе перспективных исследований ТюмГУ 11 сентября пройдет открытая лекция голландского медиатеоретика Гирта Ловинка "Эстетика и политика интернет-себя: от селфи до создания бренда и обратно".

С аудиторией лектор будет общаться на английском языке, однако поймут все - предусмотрен синхронный перевод. Вход свободный, нужно лишь зарегистрироваться.