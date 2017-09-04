Голландский медиатеоретик Гирт Ловинк прочтет тюменцам лекцию о поведении в соцсетях

18:00 04 сентября 2017
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img1.rnkr-static.com
| Фото: img1.rnkr-static.com

В Школе перспективных исследований ТюмГУ 11 сентября пройдет открытая лекция голландского медиатеоретика Гирта Ловинка "Эстетика и политика интернет-себя: от селфи до создания бренда и обратно".

С аудиторией лектор будет общаться на английском языке, однако поймут все - предусмотрен синхронный перевод. Вход свободный, нужно лишь зарегистрироваться.

Гирт Ловинк - директор-основатель Института сетевых культур в Амстердаме (Нидерланды), голландско-австралийский медиатеоретик, арт-критик, исследователь искусств и интернета, редактор, доктор философии (Мельбурнский университет). Создатель интернет-проектов "Nettime", "Fibreculture". Автор книг "Тёмное волокно", "Сверхъестественные сети" и  "Первичный кризис".

Теги: лекция , ТюмГУ , соцсети
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