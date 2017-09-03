Известный путешественник Федор Конюхов пообщался с тюменским отличником

Выпускник тюменской школы №92 Иван Миляев, набравший в этом году 100-баллов на ЕГЭ по географии, попал на встречу с Федором Конюховым в Москве. Программа включала обзорную экскурсию по Москве и посещение дома-музея, в котором находится штаб известного путешественника.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, встреча проходила по инициативе самого Конюхова - путешественник выпустил видеообращение к выпускникам 2017 года, в котором пообещал взять в экспедицию тех, кто сдаст географию на максимальное количество баллов. Таких среди выпускников нынешнего года оказалось 18 человек, из них двое – тюменцы: кроме Ивана Миляева 100 баллов набрала выпускница гимназии при ТюмГУ, однако в Москву девушка не смогла, пишет "Вслух.ру".

На встрече Федор Конюхов поделился со школьниками своими будущими планами, рассказал о прошлых и будущих путешествиях.