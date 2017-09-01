Почти 80% тюменских старшеклассников выбирают профильное обучение

Обучаться в профильных 10–11 классах с нового учебного года будут почти 80% старшеклассников. Самым популярным направлением остается физико-математическое, которое выбрали 32% ребят, пишет "Тюмeнская линия".

На втором месте стоит социально-гуманитарный профиль, который выбрали 29% школьников, на третьем месте — классы с химико-биологическим уклоном, где будут учиться 18% ребят.

Как рассказал директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов, в тюменских школах есть также филологические, спортивно-педагогические, информационно-технологические и физико-химические классы. Ребята могут поступить в тот или иной профильный класс только после сдачи соответствующего экзамена.

"В этом году школьники впервые на базе 9 классов сдавали основной государственный экзамен по новым требованиям. Для получения аттестата нужно было сдать четыре экзамена, а не два, как раньше. Русский язык и математика были обязательными, еще два экзамена — на выбор. Это достаточно серьезные испытания, поэтому еще в начале учебного года мы делаем акцент на профориентации, чтобы девятиклассники как можно раньше определились с тем, какие экзамены выбрать, чтобы было четкое понимание в каком направлении двигаться", — пояснил Вячеслав Воронцов.

Количество занятий по предметам, которые характеризуют тот или иной профиль, существенно увеличено. К примеру, если это физико-математический класс, то на изучение физики отводится не менее 5 часов в неделю.