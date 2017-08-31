Владельцам банковских карт "МегаФона" стал доступен сервис Samsung Pay

Сервис можно использовать для совершения повседневных покупок в любых местах, где принимают банковские карты. Для оплаты достаточно провести по экрану снизу вверх и поднести смартфон к платёжному терминалу. При этом ваша личная информация не используется во время оплаты, а каждая платежная операция подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения. Отличие банковской карты "МегаФона" от других в том, что счёт мобильного телефона и банковской карты единый, а это значит, что при оплате через Samsung Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

"По итогам первого полугодия уже более 800 000 карт получено клиентами "МегаФона", скоро перешагнем и 1 000 000 — это свидетельствует о том, что наша карта востребована и популярна. Поэтому мы продолжаем активно развивать наш продукт: вместе с кэшбэком за покупки у наших партнеров у пользователей карты появилось уникальное преимущество – при любой оплате он получает дополнительно 10 мегабайт на интернет за каждые 100 руб. А теперь, вместе с сервисом бесконтактной оплаты Samsung Pay, воспользоваться всеми преимуществами карты "МегаФона" становится еще удобнее", – комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании "МегаФон".

Напомним, что в августе 2017 года платежный сервис Samsung Pay отметил свой второй день рождения.

На данный момент платёжный сервис успешно работает в девятнадцати странах мира, включая Южную Корею, Канаду, США, Китай, Австралию, Бразилию, Россию, Индию, Швейцарию, Великобританию и Объединённые Арабские Эмираты. В нашу страну Samsung Pay пришел 29 сентября прошлого года. На территории России сервис поддерживают крупные банки и финансовые организации, а теперь и оператор сотовой связи ПАО "МегаФон" в партнёрстве с ООО "банк Раунд".

Партнёром ПАО "МегаФон" в этом проекте и эмитентом банковских карт "МегаФона" является ООО "банк Раунд", генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на https://bank.megafon.ru/.