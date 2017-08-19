Тюмень вместе с Хором Турецкого и губернатором спела свои любимые песни

Фото Александры Малыгиной,https://www.facebook.com

Более 22 тысяч тюменцев и гостей города собрались 18 августа на Цветном бульваре, чтобы поздравить область с 73-м днем рождения и вместе с "Хором Турецкого" и арт-группой SOPRANO исполнить песни о любви, Родине и семье.

"Сегодня Тюменская область — ориентир для других регионов. Она наглядно показывает - чтобы быть счастливым, не обязательно уезжать в Москву или за границу. В своем городе и районе можно иметь хорошую работу, с уверенностью смотреть в будущее", - сказал руководитель коллектива Михаил Турецкий.

В рамках концерта артисты исполнили разные композиции — от советской классики до русского рока. Не обошлось и без особого подарка - песни "А по берегам Туры", которая является своеобразным гимном Тюмени. Однако самым главным сюрпризом стало появление на сцене губернатора Владимира Якушева. Он поздравил земляков с Днем области, пожелал им здоровья и благополучия и спел вместе с легендарным коллективом четыре композиции. Первая в списке - "Главное, ребята, сердцем не стареть". "Мы знаем, что большое количество людей создавали этот великий край - строители, водители, геологи, нефтяники шли, осваивая просторы Западной Сибири с этой песней", - подчеркнул глава региона.

Вместе с хором Владимир Якушев также исполнил песни "Надежда", "За тех, кто в море" и гимн Российской Федерации.

"У нас большой опыт: "Хор Турецкого" выступал с двадцатью губернаторами, но Владимир Якушев - один из самых поющих", - отметил Михаил Турецкий и поставил Тюмень в один ряд со столичными городами. Если Москва, по его словам, - это сердце России, а Санкт-Петербург - ее гордость, то Тюмень — город, в котором есть все для счастливой жизни: потрясающие дороги, новое жилищно-коммунальное хозяйство, прекрасные рестораны и гостиницы, культурная жизнь, бьющая ключом.

По его словам, мы должны сами менять жизнь вокруг себя в лучшую сторону. "Если каждый будет делать что-то хорошее, скоро мы станем жить в другой стране - процветающей, мощной, престижной и комфортной. Для этого в Тюмени есть все предпосылки. Желаю области процветания, а ее жителям - отличного настроения и заряда бодрости", - заключил Михаил Турецкий.