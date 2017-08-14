Сидеть ВКонтакте до утра можно бесплатно

МегаФон

Тюменцы распробовали общение в социальных сетях без ограничений. Чаще всего они выходят в мобильный интернет в вечерние и ночные часы с 20:00 до 01:00 и предпочитают "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассники" видеохостингу YouTube.

Наиболее популярные мессенджеры среди жителей области – WhatsApp и Viber: безлимитный интернет на них выбирает каждый второй абонент. Особенно популярно такое предложение оператора мобильной связи в Тюмени, Тобольске и Ишиме, реже – в Заводоуковске и Ялуторовске.

К таким выводам пришли специалисты "МегаФона", проанализировав подключения к новой линейке тарифных планов "Включайся!"

"Интернет-трафик в нашем регионе увеличивается. Сейчас рост составляет 10% относительно 2016 года, а основной объем приходится на социальные сети. Два месяца назад мы полностью изменили подход к тарификации интернет-соединения: сегодня новое предложение позволяет выбрать именно те ресурсы, которые вы посещаете чаще всего, и получить на их использование 100% безлимит", – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.

Линейка "Включайся!" содержит шесть тарифов, названия которых отражают главные потребности абонентов в сети: "Пиши", "Слушай", "Говори", "Общайся", "Смотри" и "Премиум". Абонентская плата - от 300 рублей в месяц.