Юных тюменцев приглашают на спортивные бальные танцы в "Прибой"

Известный тюменский танцевально-спортивный клуб "Прибой" объявляет набор детей 3-6 лет на новый 2017-2018 учебный год для занятий спортивными бальными танцами. Занятия в новых группах начнутся уже в сентябре.

Как утверждают специалисты, танцевальный спорт развивает у детей артистизм и творческие способности, музыкальный слух, чувство ритма и хорошую память, координацию и концентрацию внимания. Занятия бальными танцами также благотворно влияют на общее развитие ребенка: укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, повышают коммуникативную активность и способствуют адаптации ребенка в коллективе, приучают к дисциплине и способствуют развитию в ребенке целеустремленной и сильной личности. Постепенно дети включаются в творчество и проявляют свою инициативность, креативность и умение импровизировать.

На занятиях в форме диалога дети договариваются о совместных действиях, обговаривают и анализируют фрагмент танца. Командный вид спорта объединяет, воспитывает уважение друг к другу.

Танцевально-спортивный клуб "Прибой" всегда ставит перед собой высокие спортивные задачи. Опытные тренеры помогают своим воспитанникам приобщиться к увлекательному миру танца, развить свое тело, научиться слушать и слышать музыку, взаимодействовать с партнерами, концентрироваться на проблеме и решать ее, преодолевая препятствия. Помимо этого в клубе царит дружелюбная атмосфера, где каждый помогает и поддерживает друг друга.

Воспитанники "Прибоя" с малых лет достигают успехов на соревнованиях городского, регионального и российского уровня.

Занятия проходят в СК "Строймаш" (Индустриальная 49 А). Запись по телефону: 89222676433.