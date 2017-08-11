Артисты Тюменского драмтеатра выйдут на сцену перед открытием сезона

Большой Тюменский драматический театр готовится к юбилейному, 160-му сезону. 19 августа состоится официальное открытие касс, а уже 24-27 августа артисты выйдут на сцену, чтобы показать зрителям самые кассовые спектакли прошлого сезона.

Кстати, свой первый юбилей отметит и новое здание театра, что подчёркивает особенность нынешнего сезона, который обещает быть насыщенным. "Летние каникулы" позади, и труппа активно готовится к встрече со зрителями.

Официальное открытие касс состоится 19 августа. В течение этого дня тюменские театралы будут иметь возможность приобрести билеты на спектакли со значительной скидкой. Вечером того же дня у здания тюменского драмтеатра состоится концерт с участием артистов труппы, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В рамках открытия нового сезона на 24-27 августа театром запланирован показ кассовых спектаклей предыдущего сезона. 24 августа тюменцы увидят хит последнего десятилетия – спектакль "Он, Она, окно, покойник", на следующий день - комедию "Смешные деньги". Оба спектакля пройдут в Большом зале в 19:00.

Насыщенными для местных театралов станут последние выходные лета. 26 августа на Малой сцене в 11:00 начнётся спектакль "Фунтик Неуловимый", а в 19:00 в Большом зале состоится показ музыкальной комедии "Ханума".

Воскресенье, 27 августа, подарит зрителям целых три спектакля: мюзикл для всей семьи "Приключения Буратино" (Большой зал, 11:00), "Фунтик Неуловимый" (Малый зал, 13:30) и лирическая мелодрама "С любимыми не расставайтесь" (Большой зал, 19:00).

15 сентября на подмостках главной тюменской сцены дебютирует "Мирандолина", 13 октября запланировано появление семейной хроники "Господа Головлёвы". Новогодняя программа обещает быть насыщенной: она совместит в себе сразу два проекта: мюзикл для всей семьи "Снежная королева" и вечерний музыкальный спектакль для взрослых зрителей, основанный на советских песнях.

Официально юбилейный сезон стартует 15 сентября, а до этой даты, начиная с 24 августа, ТБДТ подготовил театральный разогрев.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.