Тюменцы могут получить личного садовника и пожарного

Тюменцы могут обезопасить свой дом, отправлялась на работу, дачу или в отпуск. Узнать о задымлении, протечке воды или проникновении в помещение посторонних лиц помогут устройства системы Life Control от "МегаФона". Оператор предлагает готовое решение, которое можно установить самостоятельно всего за пару минут.

Клиенты могут собрать систему "умного" дома по типу конструктора – необходимо приобрести центр управления и подобрать к нему необходимые датчики и устройства. Все элементы Life Control будут обмениваться данными с помощью высокоскоростного 4G интернета и предупреждать об опасности.

"Устройствами Life Control можно управлять из любой точки мира через смартфон, поэтому они будут особенно актуальны сейчас, когда жители уезжают на дачи, отдыхают на природе или путешествуют. С экосистемой можно не мучить себя вопросами, выключен ли из розетки утюг и не течет ли кран", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Помимо безопасности элементы "Умного" дома также можно использовать для того, чтобы наблюдать за домашними животными в свое отсутствие или настроить автоматическое включение света при входе в квартиру или комнату.

В рамках экосистемы тюменцам доступны:

· Wi-Fi камера – обеспечивает бесперебойное стриминг видео и автоматически включает режим записи при движении или громком звуке (угол обзора — 125 градусов, микрофон, режим ночной съемки);

· умная розетка – дистанционно включает или выключает электроприборы, сохраняет данные по энергопотреблению;

· датчик протечки воды – ведет онлайн-мониторинг и поможет предотвратить затопление своей квартиры или соседей. Его можно установить под ванной или радиатором, на полу рядом с трубами или за холодильником;

· датчик движения – можно поставить на полку или закрепить на стене (угол обзора — 120 градусов);

· умная светодиодная лампа – позволяет удаленно управлять освещением, включать и выключать свет (доступен выбор цвета и настройка теплоты освещения);

· датчик открытия и закрытия – устанавливается на окно или дверь и реагирует на размыкание за счет встроенных сенсоров;

· датчик дыма – мгновенно информирует об опасности, диапазон действия до 20 квадратных метров подойдет для квартиры, загородного дома или дачи;

· датчик полива растений – сообщает о влажности почвы, температуре, уровне освещенности, подходит для комнатных, уличных и тепличных растений;

· фитнес-браслет – анализирует физическую активность, количество шагов и сожженных калорий, отмечает фазы сна и вычисляет лучшее время для пробуждения.

Управлять устройствами можно через портал Lifecontrol.ru или мобильное приложение, установленное на смартфон или планшет. Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задает параметры работы устройств. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде SMS, push-уведомлений или сообщений электронной почты.