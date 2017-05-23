Кубку России по спортивным танцам на колясках нужна помощь тюменцев

Чемпионы мира и Европы по бальным танцам, ныне организаторы первого в Тюмени чемпионата по танцам на колясках просят тюменцев помочь организовать самое зрелищное мероприятие для области.

27 мая в легкоатлетическом манеже Тюмени состоится Кубок России по спортивным танцам на колясках, в котором примут участие пятьдесят пар из России и Казахстана. Руководители проекта просят оказать содействие в полной реализации проекта, а именно нужно помочь оплатить технические подключения на площадке, аренду оборудования и работу персонала. В общей сложности 85 000 рублей.

Главный тренер спортивной школы "Олимп" Александр Скобелев:

"Очень важно, чтобы соревнования по танцам на колясках наконец-то прошли в Тюмени, потому что в нашем небольшом, но любимом городе проживают чемпионы этого вида спорта. А вот знает о своих героях очень мало людей. Нашей основной целью является привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятию этим красивым видом спорта, помочь им открыть те двери, которые, по мнению многих, уже никогда им не откроются, а возможно и найти новый смысл жизни в танце, построить свой интересный Спортивный путь, приобрести новых друзей и соратников"

К сожалению, за последний год паралимпийцам пришлось много переживать из-за обрушившихся на них санкций, которые закрыли им путь на Олимпиаду и Чемпионаты мира и Европы, но боевой дух их не угас. Они приедут в Тюмень, чтобы показать его в полную мощь. Каждый может посетить Кубок абсолютно бесплатно и посмотреть это захватывающее представление абсолютно бесплатно. Приходите поддержать чемпионов!

Сбор средств открыт по ссылке. Каждому дарителю организаторы приготовили памятные сувениры.