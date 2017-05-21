В Тюмени прошла экологическая викторина для студентов

20:28 20 мая 2017
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ds03.infourok.ru
| Фото: ds03.infourok.ru

Студенты тюменского колледжа колледже транспортных технологий и сервиса в рамках мероприятий, посвященных Году Экологии, приняли участие в экологической викторине "День Земли".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, викторина состояла из пяти туров, в каждом из которых студенты показали не только знания в сфере экологии, но и творческие способности, пишет "КП-Тюмень".

Юноши узнали об экологических катастрофах конца XX- начала XXI века, наглядно увидели, что же может стать с нашей планетой через несколько десятков лет, вспомнили Красную книгу, представили миниатюрные экопроекты и даже исполнили песни о Земле.

"Не должно быть равнодушных людей к бедам природы. Земля щедра но, к сожалению, нуждается в нашей защите, - отметили студенты. - Беспокоясь о её экологическом состоянии, люди всего мира объединяют свои силы для спасения планеты. И, только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на Земле для будущих поколений!".

Теги: образование , экология , студенты
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