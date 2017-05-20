Тюменский ученый: воздушные шары не несут серьезной угрозы для экологии

Воздушные шары не могут оказать серьезного влияния на состояние окружающей среды. Об этом заявил директор Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин.

Время от времени в социальных сетях и на других интернет-площадках возникают дискуссии экологов по поводу вреда, наносимого природе воздушными шарами. Противники использования шаров упирают на плохую разлагаемость материалов, применяемых при их изготовленииу. К тому же, говорят экоактивисты, зверь или птица, запутавшись в остатках резины, могут погибнуть.

"Я считаю, что эта проблема раздута и не стоит выеденного яйца, - заявил в телефонном интервью "Тюменской области сегодня" Виталий Хорошавин. - В Тюменской области есть гораздо более насущные проблемы. 115 несанкционированных свалок на данный момент действует на территории региона. Туда Камазами свозится мусор. Вот это — действительно серьезная проблема, требующая безотлагательных мер", - отметил Виталий Хорошавин.