Жителей Антипино тревожат розовые осадки и непонятные запахи

Исследовать почву и воздух в районе поселка Антипино предложили активисты регионального отделения ОНФ на встрече с местными жителями и представителями управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"К нам поступили многочисленные обращения о присутствии в воздухе запахов химического происхождения. Местные жители уверяют, что иногда на территории поселка выпадают осадки розового и белого цвета", — рассказывают активисты.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, деятельность находящегося поблизости нефтеперерабатывающего завода осуществляется согласно санитарным правилам. По мнению специалистов, причиной неприятного запаха в воздухе могут быть горящие несанкционированные свалки рядом с поселком.

В итоге по предложению активистов ОНФ было решено в течение шести месяцев брать пробы воздуха в нескольких точках населенного пункта и анализировать их по пяти химическим элементам. Поступило предложение провести и почвенные исследования, так как грунт накапливает в себе определенные вещества и может послужить дополнительным подтверждением вредности производства.

"Планируется также создать отдельную рабочую группу, куда войдут представители власти и специалисты по экологии, в присутствии которых будут проводиться экспертизы. Результаты жители Тюмени смогут увидеть уже к концу 2017 года. До конца мая активисты ОНФ в Тюменской области также планируют посетить производственные площадки предприятия", — рассказали в тюменском отделении ОНФ.