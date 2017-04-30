Прокуратура контролирует влияние тюменских предприятий на экологию

Воздействие производств на экологию региона находится под пристальным контролем прокуратуры, которая совместно со специалистами Роспотребнадзора регулярно проводит проверки.

Как рассказал прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, особую обеспокоенность у населения вызывает работа крупных предприятий. Например, от граждан поступают сигналы беспокойства, связанные с деятельностью завода "УГМК-Сталь" и Антипинского нефтеперерабатывающего завода, пишет "Вcлух.ру".

"За 2016 года было произведено более 200 заборов проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было. В этом году были обнаружены нарушения, все контролирующие ведомства приняли меры, ответственным лицам выписали предписания, а прокуратура взяла вопрос на контроль", - прокомментировал Владимир Владимиров.