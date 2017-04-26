Весне – дорогу: связисты привели трассы в полную мобильную готовность

В поездках по России и Тюменской области водители и путешественники минуют "ямы" связи. Техническая служба "МегаФона" проверила готовность главных дорог к туристическому сезону, чтобы абоненты могли дозвониться до близких на популярных транспортных маршрутах.

Отправляясь в поездки по России с зеленой сим-картой, путешественников ждет надежный сигнал на 94,5% от общей протяженности транспортных артерий магистрального значения. По данным Роскомнадзора за 1 квартал 2017 года, это лучший процент покрытия среди других операторов.

Надежная связь обеспечена на 13 трассах, среди них М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-10 "Россия", М-36 от Челябинска до границы с Казахстаном и другие. На девяти дорогах федерального значения связаться с родными можно более чем на 97% территории, включая М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

"Для спокойствия многим людям просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, поэтому "мишенью" связистов становятся не только населённые пункты, но и трассы. В этом году мобильный попутчик будет ловить сигнал на еще большей части дорог", – отмечает директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале Антон Щербаков.

В поездках по Тюменской области стабильный сигнал ждет автомобилистов на всей протяженности оживленных дорог из Тюмени в Екатеринбург, Тобольск, Ишим и Нижнюю Тавду. В пути, помимо звонков близким, абоненты смогут воспользоваться и быстрым интернетом на подавляющей территории транспортных артерий.