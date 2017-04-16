Тюменцы могут стать частью всероссийского экологического флешмоба

Тюменцам предлагают принять участие во флешмобе, организатором которого стал благотворительный фонд "Эра". Он включает в себя прохождение теста о раздельном сборе отходов и выполнение определенных заданий.

Задания в рамках флешмоба будут разные: творческие, например, сделать тематическое фото или снять видеоролик, а также практические и научные. Отчеты о выполнении будут публиковаться в социальных сетях, а проверять их будут другие игроки. 2 500 самых активных участников получат планшеты, экосумки и другие подарки от организаторов и партнеров.

"Поначалу участие во флешмобе не вызвало у меня особого энтузиазма, но было интересно посмотреть на все задания. Однако уже после первого отчета я вдохновилась реакцией друзей, которые благодаря мне заинтересовались темой раздельного сбора отходов", - рассказала тюменка Алина Смирнова.

Отметим, узнать подробнее об участии во флешмобе можно на официальном сайте: разделяйфлешмоб.рф, пишет "Тюмeнская область сeгодня".