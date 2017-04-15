"Яндекс-карты" помогут тюменцам найти контейнеры для вторсырья

Тюменские экологи-энтузиасты обновили список адресов расположения баков и корзин для вторсырья. Легко найти их горожане могут с помощью сервиса "Яндекс-карты".

Так, недавно были установлены контейнеры для макулатуры и пластика в двух корпусах Тюменского госуниверситета - на ул.Перекопской, 15а и Червишевский тракт, 13. В первом случае контейнеры можно найти на первом этаже справа от холла и под аркой корпуса. Во втором - баки расположены при входе в корпус и во внутреннем дворе. Сюда можно сдавать макулатуру и пластик. Баки открыты для общего пользования в часы работы учреждений. При входе нужно быть готовым предъявить документ, удостоверяющий личность.



Бак для макулатуры появился в школе №73 на улице Белинского, 1а. Он находится на 1 этаже рядом с лестницей. Еще один установили в ТИУ на ул.Луначарского, в центральном холле на первом этаже возле банкомата. Баком для макулатуры обзавелось ТСЖ "Уютный" на улице Сургутской, 11. Особенность точки: двор закрытый, если вы на машине, то нужно позвонить в звонок, машину пропустят, если вы — пешеход, то придется подождать, когда кто-нибудь из жильцов будет входить/выходить.



Также желающие уменьшить количество отходов на свалках практически каждые выходные в 11.00 собираются на ул.Малыгина, 51, чтобы сдать макулатуру, пластик и алюминий. О том, состоится ли следующий выезд, можно отслеживать в группе вк "Раздельный сбор отходов в Тюмени", пишет "Вслух.ру".