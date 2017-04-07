Как снимался фильм "Время первых" можно посмотреть только на МегаФон.ТВ

С 6 апреля в кинотеатрах страны стартовал первый масштабный российский фильм о космосе "Время Первых", снятый в формате 3D. А уже с 7 апреля можно посмотреть, как происходил съемочный процесс – фильм о фильме доступен бесплатно только на "МегаФон.ТВ".

В основе фильма "Время первых" — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля "Восход-2".

Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма — первый опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Евгений Миронов, который выступает в ленте еще и в роли продюсера, признается, что был потрясен этой историей и "заболел" ей, посмотрев документальный фильм о первом выходе в открытый космос.

"Леонов — подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино", — говорит он.

Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы. Свое мнение о фильме уже может составить и зритель – лента "Время первых" вышла в прокат по всей России 6-го апреля. А уже сегодня компании "МегаФон" и "Bazelevs" предлагают виртуально побывать на съемочной площадке картины и узнать, как создавался первый масштабный российский триллер о космосе – каждому зрителю доступен для бесплатного просмотра фильм о фильме в сервисе "МегаФон.ТВ".

"МегаФон" связывает с космосом не только премьера фильма "Время первых". Сегодня на космодроме "Восточный" и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине "космические" скорости передачи данных.