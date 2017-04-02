Жители тюменского микрорайона "Тура" отпразднуют Пасху концертом

Концерт под открытым небом пройдет для жителей тюменского микрорайона "Тура" в рамках празднования Пасхи 16 апреля, начало в 12 часов в сквере Казачьи луга.

Как рассказала руководитель центра русской культуры, депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева, в прошлом году праздник Пасхи проводили в похожем формате. Тогда жителей микрорайона под колокольный звон поздравил с праздником Светлого Христова Воскресенья священник храма во имя преподобного Серафима Саровского. Затем состоялся концерт творческих коллективов. В этом году ожидается аналогичная программа, на мероприятие будут привлекать предпринимателей, чтобы организовать торговлю и бесплатные угощения для участников праздника.

По словам депутата, праздничные гулянья под открытым небом всегда находят отклик у жителей микрорайона. Например, на праздник Масленицы в 2017 году пришли около трех тысяч человек, пишет ИА "Тюменская линия".

