Юные тюменцы расскажут о здоровом питании и физической культуре

17:33 01 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
povary.ru

Более тридцати исследовательских работ на тему здорового образа жизни представят в рамках регионального фестиваля-конкурса "Питание и здоровье" воспитанники детских садов и ученики начальных классов Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, фестиваль проходит в двух номинациях: "ПроПитание" (про здоровое питание) и "ПроДвижение" (про активное движение). Ребята представляют на конкурс

спектакли, исследовательские работы, стихотворения, рассказы, выступления агитбригад, занимательные опыты.

Конкурс формирует заинтересованное и ответственное отношение к собственному здоровью и здоровому образу жизни. 14 апреля, в 11.00 дошколята выступят со своими проектами в детском саду №183 (ул. Радищева, 27, корпус 2а), ребята постарше - в школе №89 (ул. Малыгина, 8, корпус 1). Победители получат дипломы и памятные подарки от тюменских производителей продуктов здорового питания.

Теги: детсады , школы , конкурс , дети , здоровье , образование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017