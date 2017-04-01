Юные тюменцы расскажут о здоровом питании и физической культуре

Более тридцати исследовательских работ на тему здорового образа жизни представят в рамках регионального фестиваля-конкурса "Питание и здоровье" воспитанники детских садов и ученики начальных классов Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, фестиваль проходит в двух номинациях: "ПроПитание" (про здоровое питание) и "ПроДвижение" (про активное движение). Ребята представляют на конкурс

спектакли, исследовательские работы, стихотворения, рассказы, выступления агитбригад, занимательные опыты.

Конкурс формирует заинтересованное и ответственное отношение к собственному здоровью и здоровому образу жизни. 14 апреля, в 11.00 дошколята выступят со своими проектами в детском саду №183 (ул. Радищева, 27, корпус 2а), ребята постарше - в школе №89 (ул. Малыгина, 8, корпус 1). Победители получат дипломы и памятные подарки от тюменских производителей продуктов здорового питания.