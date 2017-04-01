В Тюмени пройдет чемпионат России по скалолазанию

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в тюменском легкоатлетическом манеже в апреле, сообщает "Вслyх.ру".

Чемпионат страны в дисциплинах "скорость" и "трудность" пройдет с 11 по 14 апреля, а Всероссийские соревнования в дисциплине "боулдеринг" - с 13 по 16 апреля. Все состязания будут проходить в Легкоатлетическом манеже.

Участие в соревнованиях примут 196 спортсменов из 30 регионов России. Тюменскую область представят 13 скалолазов, в том числе один из самых титулованных российских скалолазов, 3-кратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин, победительница Кубка мира Юлия Каплина, победители Первенства мира Светалана Мотовилова и Петр Земляков, а также бронзовый призер Чемпионата мира Александр Шиков.